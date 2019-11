Teatro:Napoli,'Hans e Gret'di Emma Dante

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - In occasione della Giornata Mondiale per i diritti dell'Infanzia, lo spettacolo "Hans e Gret" dell'autrice e regista palermitana Emma Dante inaugura, domenica prossima, 17 novembre (ore 11 e ore 17) nel Teatro dei Piccoli, a Napoli, la 24ma edizione de "La Scena Sensibile", rassegna dedicata alle nuove generazioni promossa da I Teatrini.

La favola di Emma Dante propone ai piccoli spettatori (d'età compresa tra i 5 ed i 10 anni), una storia che, spiegano i promotori dello spettacolo, "con la dovuta leggerezza e un pizzico di umorismo, esplora il tema della famiglia e dell'emarginazione". Prodotto da Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, lo spettacolo replica a Napoli anche lunedì 18 e martedì 19. É l'inizio di una programmazione che, fino al 29 maggio, proporrà tra il Teatro dei Piccoli e l'Orto Botanico, 22 titoli diversi, selezionati dai curatori Giovanna Facciolo e Luigi Marsano tra le produzioni dedicate ai classici della letteratura per l'infanzia,distribuiti in 130 recite.