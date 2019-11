Sondaggio: in grandi città Pd-5s al 50%

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - La coalizione giallorossa si afferma in Italia nei Comuni medio-grandi sfiorando il 50% in quelli oltre i 60mila abitanti mentre la coalizione di C.destra raggiunge il 51,5% in quelli con meno di 60mila e, nel totale dei Comuni, raggiunge il 49,1% a fronte del 43,9% dei partiti che sostengono il governo. È la rilevazione, a cura di Noto Sondaggi ed EMG Acqua, voluta da ASMEL, Associazione nazionale per la Modernizzazione degli Enti Locali che sarà illustrata il 18 novembre a Napoli. Boom di Renzi con IV nelle grandi città (oltre 60mila abitanti) dove raggiunge il 9% rispetto al 6% della media nazionale del nuovo partito, forte avanzata della Lega nelle piccole città (38,7% nei Comuni con meno di 10mila abitanti) e quasi 8 punti di differenza che il M5S riscontra tra il 21% nelle grandi città e il 13,5% nei Comuni più piccoli sono i dati più significativi. Metodo Panel Omnibus rappresentativo del Campione: popolazione maggiorenne. Tecnica somministrazione: Cati-Cawi-Tempo Reale (campione 2000 persone).