Cdp e Ubi Banca, 500 mln per imprese Sud

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Cassa Depositi e Prestiti e Ubi Banca insieme per sostenere le Pmi del Mezzogiorno. È stato siglato oggi il protocollo d'intesa con cui si attiva un finanziamento di 500 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle imprese del Sud. Obiettivo più ampio del protocollo è sviluppare congiuntamente strumenti di liquidità, garanzia e finanza alternativa a sostegno delle imprese italiane per migliorare l'accesso al credito anche nell'ottica di espansione internazionale. I finanziamenti potranno avere un importo massimo di 15 milioni di euro e scadenza non inferiore a 36 mesi così da supportare la realizzazione di investimenti di medio-lungo termine. L'iniziativa si inquadra nelle linee strategiche del Piano industriale 2019-2021 di Cdp. A Napoli, per la firma, Nunzio Tartaglia, Responsabile CDP Imprese e Frederik Geertman, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di UBI Banca (ANSA).