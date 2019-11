Avvocati: insediata a Napoli la commissione Made in Italy

(ANSA) - NAPOLI, 13 NOV - Si è insediata oggi, nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, la Commissione Made in Italy e contrasto alla contraffazione dell'Ordine degli avvocati di Napoli. I nove componenti, guidati dal penalista Gennaro Demetrio Paipais, all'unanimità e rinunciando alla votazione a scrutinio segreto, hanno eletto segretario l'avvocato Massimiliano Tisbo.

Hanno presenziato alla prima seduta Antonio Tafuri, Giacomo Iacomino, presidente e consiglieri dell'Ordine avvocati.

"Convocheremo per il 9 dicembre - spiega Paipais - le eccellenze napoletane per un focus sull'internazionalizzazione del made in Italy e la prevenzione dell'informazione ingannevole, costituendo una rete tra Istituzioni che nel rispetto delle relative competenze, in un'ottica di responsabilità sociale condivisa, realizzino iniziative mirate alla internazionalizzazione della manifattura locale ed al reinserimento socio lavorativo di soggetti ai margini ed a rischio di esclusione".

Ad affiancare Paipais e Tisbo, coordinatore e segretario della commissione, ci saranno gli avvocati Emiliano Iasevoli, vicecoordinatore, Giuseppe Picazio, Antonio Sabino Sarno, Giuseppe Albanese, Michele Costigliola, Antonio Scotto Rosato e Valeria Nasti. (ANSA).