Tempesta su Capri, calcinacci Piazzetta

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 12 NOV - Tempesta sull'isola di Capri (Napoli) dove è stata colpita la Torre campanaria nella celebre Piazzetta, uno dei simboli dell'isola, da dove si sono staccati alcuni calcinacci. Il forte vento ha anche sollevato la copertura esterna del ristorante Pulalli. L'area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Capri intervenuti anche per rimuovere rami di alberi di alto fusto spezzati dal forte vento che ha superato i 30 nodi mentre il mare forza 6 ha causato il blocco definitivo di tutti i collegamenti con la terraferma. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha firmato un'ordinanza in cui dispone per domani la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado a causa del persistere delle condizioni meteo e dei forti venti previsti le prossime 24 ore.

La decisione al culmine di una giornata nera sul fronte delle condizioni meteorologiche e dei trasporti.