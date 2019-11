Maltempo: albero si abbatte su bus

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - Tragedia sfiorata poco fa nello stazionamento dei bus CTP di via Fasano, a Pozzuoli (Napoli), dove il forte vento ha abbattuto un albero che è rovinato su un bus fermo. Tanta paura per l'autista che è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli dei sanitari.

Secondo quanto rende noto Adolfo Vallini, dell'Usb, al momento dell'incidente l'autista era seduto al posto guida. Sul mezzo, invece, c'erano quattro passeggeri in attesa della partenza. Sul posto è intervenuto il 118 che, successivamente, ha trasportato l'autista in ospedale. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale.

(ANSA).