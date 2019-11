I lupi di Ruowang a Napoli, è la natura che si ribella all'uomo

(ANSA) - NAPOLI, 12 NOV - I cento grossi lupi di metallo di Liu Ruowang 'invadono' piazza Municipio a Napoli assediando la statua di un guerriero. E' la monumentale installazione dell'artista cinese Liu Rouwang che inscena in maniera allegorica la ribellione della natura alle devastazioni dell'uomo.

Ogni elemento dell'opera 'Wolves coming' pesa quasi tre quintali ed è stata così ideata per offrire momenti di interazione con i passanti che, nonostante vento e pioggia, hanno già cominciato a 'cavalcare' e a farsi selfie con i lupi.

L'installazione è stata curata da Matteo Lorenzelli della galleria milanese Lorenzelli Arte, con la collaborazione di Milot e promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli resterà in piazza fino al 31 marzo 2020.

