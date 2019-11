E' di Pepe la migliore pizza d'Italia

(ANSA) - ROMA - E' un podio tutto campano quello della terza edizione dei "Pizza Awards Italia", Oscar della pizza italiana tenuto a Roma. A trionfare è Franco Pepe con "Pepe in Grani", pizzeria di Caiazzo (Caserta), che si è aggiudicata un poker di riconoscimenti: Miglior Pizza d'Italia, Miglior Pizza Tradizionale e Miglior Pizza della Campania. Pepe vince anche il premio di Miglior Pizzaiolo dell'anno. Il premio per miglior pizza contemporanea e miglior pizza fritta va a "I Masanielli" (Caserta) di Francesco Martucci. Teresa Iorio, de "Dalle Figlie di Iorio" di Napoli, è vincitrice del titolo di Pizzaiola dell'Anno. La Miglior Carta dei Vini e delle Birre quella dei fratelli Francesco e Salvatore Salvo a San Giorgio a Cremano. Miglior Pizza Napoletana è "Le Parùle" di Pignalosa a Ercolano (Napoli). Premiati come Ambasciatori della Pizza nel Mondo, Alessandro Condurro (L'Antica Pizzeria da Michele) e Gino Sorbillo (Sorbillo ai Tribunali).