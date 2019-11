Ciambriello e Fortini visitano carcere

(ANSA) - NAPOLI, 11 NOV - La visita di stamattina a Poggioreale per constatare l'installazione dei frigoriferi rappresenta solamente una piccola luce in una generale condizione della vita detentiva in carcere che è certamente da migliorare. Come Regione Campania vogliamo pensare al dopo ed al fuori dal carcere. Per questi motivi l'Assessorato alle Politiche sociali è pronta a finanziare con 300mila euro progetti a sostegno dei detenuti campani che possano svolgersi soprattutto all'esterno. La vita detentiva deve essere certa ma con dignità nell'ottica di una risocializzazione importante".

Così l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini che stamane, insieme al Garante regionale dei Detenuti Samuele Ciambriello, ed alla presenza della direttrice Maria Luisa Palma, ha visitato i padiglioni Roma e Genova della Casa Circondariale "Poggioreale - Giuseppe Salvia" di Napoli dopo l'installazione di 400 frigoriferi dentro le celle, progetto finanziato dalla Regione su proposta dell'Ufficio del Garante.