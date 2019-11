Fico-de Magistris, vincenti a biliardino

(ANSA) - NAPOLI, 9 NOV - Partitella a biliardino tra le istituzioni oggi nel rione Forcella in occasione dell'inaugurazione de La casa di vetro, nuovo centro ludico per i bimbi del rione. A sfidarsi la squadra composta dal presidente della Camera, Roberto Fico, dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e da Roberto Velardi, presidente associazione 'Amici di Carlo Fulvio Velardi onlus', contro il team composto dall'arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, da Ernesto Albanese, presidente de L'Altra Napoli, da Riccardo Monti, consigliere de L'Altra Napoli e dal Prefetto di Napoli, Carmela Pagano. Il match si è concluso con la vittoria per 2 a 1 della squadra Fico-de Magistris. (ANSA).