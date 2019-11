Viola obblighi PS, arrestato Abbinante

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - Il pregiudicato Antonio Abbinante, ritenuto il capo dell' omonimo clan camorristico attivo nel quartiere Scampia, a Napoli, è stato arrestato per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.

Abbinante, 61 anni, è stato sorpreso ieri mattina dagli agenti del Commissariato Scampia, durante l' attività di controllo del territorio, in via Aldo Moro, a Mugnano.

Abbinante era in compagnia di altri pregiudicati, circostanza non consentita a chi è sottoposto agli obblighi di sorveglianza speciale.