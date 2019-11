Spagna:convocati Pau Lopez e Fabian Ruiz

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Ci sono anche gli 'italiani' Pau Lopez, portiere della Roma, e Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, fra i convocati del ct spagnolo Robert Moreno per le partite casalinghe contro Malta e Romania, valide per le qualificazioni a Euro 2020, in programma rispettivamente venerdì 15 e lunedì 18 novembre. Il ct della 'Roja' ha chiamato anche il classe 1998, Dani Olmo, che milita nella Dinamo Zagabria. Pau Lopez sarà affiancato nel proprio ruolo di portiere da Kepa Arrizabalaga del Chelsea e da David De Gea del Manchester United, che è anche il titolare.