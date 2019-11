Incidente ferroviario, ferito 17enne

(ANSA) - SALERNO, 8 NOV - Un giovane di 17 anni questa mattina intorno alle 7 è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto alla stazione di Angri (Salerno). Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il ragazzo si sarebbe avvicinato troppo ai binari e sarebbe stato urtato alla testa da un treno che transitava a velocità contenuta, cadendo poi sulla banchina. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Gli agenti del Compartimento PolferCampania, guidati dal dirigente Michele Spina, e i carabinieri della stazione di Angri sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando il racconto dei testimoni. A partire dalle 7,25 il traffico ferroviario tra Torre Annunziata e Nocera Inferiore (linea Battipaglia - Torre Annunziata - Napoli) è stato sospeso, per poi riprendere alle 8.30 su un solo binario con ritardi fino a 90 minuti.