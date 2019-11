Aggredisce medico e PS,arrestato ucraino

(ANSA) - NAPOLI, 8 NOV - Un immigrato ucraino è stato arrestato dalla Polizia dopo aver aggredito un medico dell' ospedale "San Giovanni Bosco", a Napoli.

Ieri sera l' uomo, di 45 anni, in possesso di permesso di soggiorno, ha dato in escandescenze nel pronto soccorso dell' Ospedale, e poi ha aggredito uno dei medici presenti.

All' arrivo dei poliziotti, avvertiti dal personale del "San Giovanni Bosco", l' ucraino li ha minacciati e colpiti con pugni, poi ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato ed arrestato per resistenza e lesioni aggravate.