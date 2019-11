Napoli,manca maggioranza salta consiglio

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Il Consiglio comunale di Napoli è saltato per mancanza del numero legale. All'appello - a cui non hanno partecipato le forze di opposizione - hanno risposto solo in 20. Le opposizioni, che oggi hanno depositato all'Ufficio di presidenza la mozione di sfiducia, affermano che la maggioranza non c'è più e si sono presentate in aula con t-shirt recanti slogan contro De Magistris. "Supereremo la mozione di sfiducia e nelle prossime ore farò cambi importanti, non solo in Giunta - ha replicato il sindaco - stiamo per partire per una grande fase che porterà a migliorare l'azione amministrativa in città e a consolidare la forza politica di questa esperienza. Ci sarà molta innovazione, energia e voglia di lottare''.

Dimissioni del sindaco e voto quanto prima, sono le richieste delle opposizioni. La legge stabilisce che dal giorno della presentazione la mozione di sfiducia possa essere portata in aula non prima di 10 giorni e non oltre i 30.