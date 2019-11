Don Ciotti incontra operai Whirlpoo

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Il presidente di Libera, don Ciotti, ha incontrato i lavoratori della Whirlpool di via Argine per portare solidarietà agli operai impegnati nella vertenza.

L'assemblea si è svolta nell'aula che ha ospitato tutte le recenti iniziative promosse dalle Rsu e dalle organizzazioni sindacali di categoria, Fim Fiom e Uilm. Don Ciotti ha ricordato che "le persone sono il fine e non il mezzo", rilanciando più volte il concetto di dignità e incoraggiando i lavoratori. "Io sono - ha detto - un amico in più al vostro fianco". "E' stato un incontro emozionante - sottolinea Italia Orofino, operaia della Whirlpool di via Argine - ascoltare le sue parole ci ha riempito l'anima, ci ha dato la spinta giusta per continuare la nostra battaglia e la consapevolezza che noi siamo la speranza".