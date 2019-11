Camorra:estorsioni a pizzerie, 22 misure

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - E' in corso un'operazione dei carabinieri di Napoli, coordinata dalla Procura distrettuale partenopea, per l'esecuzione di 22 misure cautelari per vari reati tra cui estorsioni a pizzerie e ad altri esercizi commerciali del centro e per traffico di sostanze stupefacenti.

I reati, si apprende, sono stati commessi per agevolare il clan Sibillo.