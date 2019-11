Basket: Tar Lazio esclude 'Tam Tam'

(ANSA) - CASERTA, 6 NOV - Il Tar del Lazio ha confermato l'esclusione della "Tam Tam basket" dal Campionato Under 16 Eccellenza, dando ragione alla Federbasket, che non aveva ammesso la formazione, composta da figli di immigrati africani e non cittadini italiani,nel torneo.

La società aveva fatto ricorso e a fine ottobre il Tar, con decreto monocratico, aveva sospeso in via cautelare la decisione della Federazione, ma i giudici amministrativi hanno confermato la legittimità della scelta della Federbasket.

Già due anni fa la formazione under 14 non era stata ammessa ai campionati federali, ma il Governo Gentiloni con un emendamento ad hoc inserito nella legge di bilancio aveva autorizzato il tesseramento di immigrati extracomunitari.