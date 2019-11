A Cava de'Tirreni zone evacuate

(ANSA) - NAPOLI, 6 NOV - Resta alta l'allerta nel Salernitano per le abbondanti precipitazioni; una situazione controllata costantemente e che in alcuni comuni (Sarno, Siano e Nocera Inferiore) ieri aveva reso necessarie, a scopo precauzionale, l'evacuazione delle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico. Oggi analoga ordinanza è stata firmata dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che, dopo il bollettino della Protezione civile regionale, ha ordinato lo sgombero dei nuclei familiari nella zona versante a confine con Tramonti ed in particolare alle pendici del monte Finestra. L'area interessata comprende località Contrapone, San Martino località Pella, Casa Riceri e Sant'Arcangelo. Contestualmente resta attivato il centro operativo comunale. Non è stata disposta la chiusura delle scuole per domani, ad eccezione del plesso della località di San Martino. È ripreso il traffico ferroviario fra Pellezzano e Baronissi (linea Salerno - Mercato San Severino), sospeso dalle 17 per i danni.