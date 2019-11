Un mago aiutava i trafficanti nigeriani

(ANSA) - NAPOLI, 5 NOV - Un mago "faceva le carte" ai corrieri nigeriani che portavano l' eroina dall'Africa all' Italia. E' quanto emerso dall' inchiesta della DDA di Napoli, che ha portato all' arresto di 16 componenti di un' organizzazione di trafficanti di droga, quasi tutti nigeriani, con base a Castel Volturno (Caserta).

Il santone doveva stabilire se erano giuste la scelta dei corrieri e la loro nazionalità e fare preghiere perché il viaggio andasse a buon fine. A Castel Volturno operava uno dei promotori del traffico, il 36enne Solomon Mbam, con contatti con un altro grosso trafficante africano, residente in Ruanda. I due avrebbero fatto arrivare in Italia centinaia di chili di eroina, che veniva lavorata ed affidata ai pusher nel resto del Paese ed in Europa. Nel corso delle indagini, cominciate nel 2015 sono state arrestate 19 persone, quasi tutti corrieri nigeriani, ma anche ruandesi, ghanesi e tanzaniani, e sequestrati in totale 19 chilogrammi di eroina.