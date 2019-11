Scritte contro Salvini al Metropolitan

(ANSA) - NAPOLI, 5 NOV - Scritte contro il leader della Lega Mattea Salvini sono state tracciate nella notte sulla facciata del cinema Metropolitan di Napoli, in via Chiaia, dove Salvini è atteso stamattina per una manifestazione.

"Odio la Lega", "Salvini Napoli ti schifa", queste alcune dele scritte tracciate con bombolette spray "Parlaci dei rubli", è scritto ancora. Minacce, da parte degli autori delle scritte, che non sono firmate, anche ai titolari del cinema multisala che ospita l'evento della Lega; "Metropolitan nemico di Napoli".

In attesa dell'arrivo del leader della Lega la zona del cinema Metropolitan è già presidiata dalle forze dell'ordine.