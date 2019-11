Ancelotti, preoccupato ma mantengo calma

(ANSA) NAPOLI, 4 NOV - "Se non fossi preoccupato perla classifica sarei superficiale, mi preoccupa ma mantengo la calma, la mente fredda, credo che serva valutare bene la situazione per cambiarla. La squadra ha fatto vedere determinate cose e mi sorprende di più quando non le mostra. Per fortuna domani c'è la Champions che l'abbiamo gestita bene e speriamo di continuare così". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti commentando il momento difficile del Napoli alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo. Ai cronisti che gli chiedevano di un Napoli fragile mentalmente, Ancelotti ha risposto: "Non sono uno psicologo, cerco di farlo, ma valutare la fragilità mentale mi viene difficile, io devo valutare quella tecnica e tattica che alcune volte è venuta fuori. Domani abbiamo una gara importante che ci deve permettere di passare il girone di Champions, è un obiettivo per tutti noi e sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello".