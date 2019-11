Da abusivi tariffe differenziate

(ANSA) - NAPOLI, 2 NOV - Per le auto di lusso si pagavano 5 euro, 3 per le utilitarie, due per i motocicli. Era la tariffa fissata da un parcheggiatore abusivo tra i sei denunciati nella zona tra Mergellina e Fuorigrotta a Napoli dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli che hanno imposto una stretta sul fenomeno. Nelle ultime settimane, i militari hanno denunciato 83 persone, notificato 123 contravvenzioni al Codice della Strada ed emesso 93 provvedimenti di allontanamento.

Complessivamente sequestrati 36.380 euro in contante, provento dell'attività illecita contestata.

Delle 83 persone segnalate all'autorità giudiziaria, 5 operavano nei dintorni del Cimitero di Poggioreale e lungo la strada che porta all'Ospedale del Mare di Ponticelli.

Nel quartiere Chiaia, invece, i militari hanno sanzionato 69 persone, molte delle quali sorprese mentre chiedevano insistentemente denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio.