Ancelotti jr. "Troppo altalenanti"

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Il Napoli va ko all'Olimpico ed è sempre più lontano dalla testa della classifica. "Siamo ancora nella prima parte del campionato, è presto per tracciare un bilancio della stagione - le parole di Davide Ancelotti, che ha sostituto il padre Carlo, oggi squalificato - Non dobbiamo guardare la classifica, ora abbiamo una partita fondamentale per la nostra stagione che arriva martedì (contro il Salisburgo in Champions League, ndr). Dobbiamo viverla come una finale e fare di tutto per vincerla" le parole di Ancelotti jr. che non può non riconoscere le difficoltà dei partenopei: "La situazione è questa, la squadra ha un rendimento altalenante e deve cercare di essere sempre la migliore versione di se stessa. Deve esprimersi ai massimi livelli".