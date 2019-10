Maxi sequestro Gdf, 5 mln di articoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 OTT - Capi di abbigliamento, accessori, prodotti per la casa, giocattoli, articoli a tema Halloween. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha sequestrato 5 milioni di pezzi, tra articoli contraffatti e prodotti privi delle certificazioni "CE" di sicurezza.

A finire nel mirino dei finanzieri diverse attività commerciali del Napoletano. In particolare, in vista dell'imminente festa di Halloween, hanno sequestrato, nel corso di ispezioni eseguite presso un maxi-store gestito da un cittadino cinese, un opificio clandestino dedito alla produzione di marchi contraffatti, nonché presso un deposito, 2.500.000 di pezzi, tra prodotti a tema pericolosi per la salute, centinaia di adesivi e clichè di note marche. In esercizi commerciali della zona industriale di Napoli est e su strada, sequestrati invece 300.000 pezzi, tra articoli elettronici, casalinghi e giocattoli contraffatti ovvero non sicuri. Diverse persone, soprattutto cittadini cinesi, sono stati denunciati. (ANSA).