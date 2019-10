Fond. Inarcassa, premio giovani laureati

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La Fondazione Inarcassa (organismo che rappresenta gli ingegneri e gli architetti iscritti alla Cassa previdenziale delle due categorie, Inarcassa) "conferma il proprio sostegno al 'Premio Marco Senese', giunto alla terza edizione: il riconoscimento, istituito in memoria dell'ingegnere napoletano, è caratterizzato da due bandi", di cui "uno, promosso e finanziato dall'Ordine Ingegneri Napoli, è rivolto ai giovani neolaureati con meno di 5 anni di iscrizione, l'altro promosso e finanziato dalla Fondazione Inarcassa, è rivolto ai liberi professionisti associati ad Inarcassa". I premi assegnati, si fa sapere, "sono in totale sei, di cui quattro per i neo laureati del valore ciascuno di 1.500 euro e due per i liberi professionisti dal valore di 4.000 euro cadauna". C'è tempo fino al 18 novembre per inviare le candidature mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 3 dicembre alle ore 15, nell'aula S. Bobbio della Facoltà di Ingegneria di Napoli. Per informazioni consultare il sito www.premiomarcosenese.it.