Siani, ecco il mio giorno più bello

(ANSA) - NAPOLI, 30 OTT - ''Oggi è 'il giorno più bello del mondo' per due motivi: presento il film nella mia città e perchè ho avuto buone notizie per la Whirlpool''. Alessandro Siani accompagna a Napoli la sua quarta commedia, nelle sale italiane da domani in 600 copie con Vision, e alla proiezione stampa ricorda il caso dello stabilimento napoletano per il quale sembrava certa la chiusura. ''Ho seguito questa vicenda: è terribile, tante persone per bene che vogliono lavorare e non possono farlo. Ora mi sembra che si stia iniziando a ragionare ma finchè non si vedrà qualcosa di realizzato.... attendiamo'' dice Siani riferendosi alla novità odierna del ritiro della procedura di cessione della fabbrica.

Domani per il debutto al cinema 'Il giorno più bello del mondo' sarà contemporaneamente in nove sale del multiplex Happy di Afragola (NA) e l'attore napoletano saluterà tutti gli spettatori.