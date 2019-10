Ancelotti, su rigore ha arbitrato Banti

(ANSA) NAPOLI, 30 OTT - "Il rigore non fischiato è molto semplice, è un abbaglio. E' una decisione presa dal Var e non dall'arbitro. Il Var doveva mettere il dubbio, invece su quell'episodio ha arbitrato Banti e non Giacomelli". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti nella conferenza stampa dopo Napoli-Atalanta.