Premio Ruccello con 5 attrici napoletane

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 29 OTT - Dora Romano aprirà domani alle 18 nel Salone Viviani a Castellammare di Stabia la rassegna teatrale dedicata all' attore e regista Annibale Ruccello. L' attrice stabiese, nota al pubblico come ''la maestra dell'Amica geniale'',ricorderà Ruccello con il quale cominciò la carriera e condivise momenti di vita privata.

L' appuntamento inaugura lo ''Stabia Teatro Festival-Premio Annibale Ruccello'', giunto alla VII edizione, che si svolgerà dal 30 ottobre al 15 dicembre e dal 24 gennaio al 3 aprile 2020.Il cartellone è stato illustrato da Luca Nasuto, direttore artistico della manifestazione, e Monica Citarella,coordinatrice del Premio Teatrale ''Annibale Ruccello''. La consegna dei premi per la Poesia ed il Teatro si terrà il 25 novembre nella Sala Conferenze della Banca Stabiese. In cartellone "Anna Cappelli",con Antonella Morea, diretta da Fortunato Calvino, "Racconti 2.0" con Rosaria De Cicco, "Donne". con Rosalia Porcaro ed i concerti di Lina Sastri e Valentina Stella.