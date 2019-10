Uccisa da furgone in retromarcia

(ANSA) - QUARTO (NAPOLI), 28 OTT - Una donna di 62 anni è stata investita e uccisa all'apertura del mercato settimanale a Quarto (Napoli), in piazza Leonardo Da Vinci. La vittima è stata travolta da un furgone in retromarcia di uno degli ambulanti. Il mezzo, come altri giunti nell'area mercatale assegnata il lunedì ai venditori, stava compiendo le manovre per posizionarsi nello stallo assegnato. La donna, per cause in via di accertamento, è stata colpita in pieno dalla parte posteriore del furgone.

Nonostante le cure prestate dai presenti e dagli operatori del 118, giunti sul posto, per la donna non c'è stato nulla da fare.

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso, svolte dagli agenti della locale municipale. Il corpo della 62enne è stato trasferito al Policlinico di Napoli per l'autopsia. L'area della tragedia ed il mezzo sono stati messo sotto sequestro. Il mercato in seguito a quanto accaduto non si è svolto.