'Torna razzismo',sos squadra multietnica

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - La Afro Napoli United arriva al suo decimo anno, ma lancia l'allarme razzismo sulla "recrudescenza dei fenomeni discriminatori". L'Associazione sportiva dilettantistica, che ha dato vita alla squadra multietnica, in pochi anni è riuscita a salire dalla Terza categoria all'Eccellenza.

La squadra nasce per promuovere, attraverso lo sport e i suoi valori, principi di convivenza, di integrazione per contrastare ogni forma di razzismo, di discriminazione e allo stesso tempo per dare un'occasione a tanti ragazzi extracomunitari che attorno al pallone si ritrovano e giocano al calcio. "In questi dieci anni ci è capitato spesso di subire episodi di razzismo e purtroppo dobbiamo constatare che negli ultimi anni c'è una recrudescenza di fenomeni discriminatori e di intolleranza che viviamo quotidianamente - spiega il presidente, Antonio Gargiulo - . Tutto questo è dovuto alle campagne di alcuni personaggi politici che strumentalizzano per fini di consenso il tema dell'immigrazione".