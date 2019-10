Mille volontari Cri per Emer Campania

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Oltre mille volontari da tutta Italia, 34 diversi scenari esercitativi, circa 300 mezzi impegnati, oltre 10 location: sono i numeri della esercitazione nazionale di emergenza della Croce rossa italiana "Emer Campania 2019", in programma da mercoledì 30 a domenica 3 novembre in diversi Comuni della Campania. Obiettivo dell'esercitazione è testare e migliorare ulteriormente la capacità della Croce rossa di rispondere in modo coordinato ed efficace alle emergenze.

Napoli, Ischia, Salerno, Nocera, Casal di Principe, Cercola sono alcuni dei Comuni coinvolti nell'esercitazione. Ci saranno le unità cinofile, i soccorsi speciali, gli operatori di salvataggio in acqua, gli psicologi del supporto psicosociale, i piloti di droni, i volontari impegnati nel trasporto sanitario e specializzati in Cbrn (Chimico, biologico, radiologico, nucleare). Tutti dovranno rispondere a emergenze di diverso tipo: scosse di terremoto, esplosione di una fabbrica di vernici, dissesto idrogeologico, un disastro ferroviario.