Genitori bimbi trapiantati,sos a De Luca

(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - "C'è il rischio di un nuovo blocco dei trapianti". A lanciare l'allarme è il Comitato genitori bambini trapiantati e trapiantati adulti che chiede l'intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e spiega: "I nuovi dirigenti bloccano la riorganizzazione dei trapianti, non mettono in atto le delibere regionali" "Assistiamo a imbarazzante rimpallo di responsabilità dei vertici delL'Azienda dei Colli in cui si rimettono addirittura in discussione gli atti di programmazione regionale e le attività avviate dalla precedente gestione - fa sapere Dafne Palmieri, portavoce del Comitato - lo ha deciso la Regione, lo deve fare il Crt. Ci è stato detto che si sono insediati solo da due mesi e che ancora non avevano letto tutte le carte, con il risultato che il processo di riorganizzazione si è bloccato".

"Abbiamo avuto già tre incontri senza risolvere nulla - aggiunge - la sensazione di perdere tempo, ci fanno ripetere i problemi ogni volta ed ogni volta rispondono senza concretezza; ma come far capire che il tempo per noi è vita?". "L'unica soluzione - dice Riccardo, papà di Tommaso, un bimbo in attesa di trapianto - è che intervenga il presidente De Luca per far attuare quello per cui ha emanato un decreto e investito oltre 3 milioni di euro ". I genitori del Comitato chiedono un incontro a De Luca "perché lei è l'unico garante possibile e noi, nella logica di una sussidiarietà costruttiva, mettiamo a disposizione tutte le nostre energie affinché non si crei un pericolosissimo precedente in cui la stabilità politica e di programmazione viene vanificata e i diritti dei cittadini/utenti mortificati a fronte di consistenti investimenti".. ".