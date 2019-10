118 fa nascere bimbo a domicilio

(ANSA) - NAPOLI, 26 OTT - L'equipe del 118 Frattamaggiore B e l'Automedica hanno improvvisato una sala parto questa mattina a casa di una partoriente per garantire la nascita di un maschietto di 3.3kg in buona salute.

I sanitari sono intervenuti a seguito di una chiamata al 118 con cui si chiedeva aiuto per una donna gravida al nono mese che lamentava forti dolori. L'ambulanza e l'Automedica sono giunti a casa della signora alle 4.07, otto minuti dopo la chiamata, ed hanno trovato la donna di 34 anni in bagno, già in pieno travaglio. L'equipe ha quindi applicato le procedure, facendo venire alla luce il bimbo. Subito dopo la mamma e il bimbo sono giunti al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Il neonato è stato accolto in una culla termica da un pediatra in Pronto Soccorso. La nuova mamma, invece, è stata accompagnata direttamente in Ginecologia, in base al protocollo del "fast track". Congratulazioni all'equipe da parte del direttore generale Antonio d'Amore e del direttore sanitario Monica Vanni.