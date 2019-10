Whirlpool: in corteo con famiglie

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - Circa 250 dipendenti della Whirlpool, che dovrebbe chiudere il 31 Ottobre, hanno sfilato in corteo insieme alle proprie famiglie nel centro di Napoli.

Gli operai hanno percorso l' area pedonalizzata di Via Toledo scandendo slogan e si sono al Castel dell' Ovo, sul lungomare, dove è in corso una manifestazione sulla loro vertenza.

Alla manifestazione si sono uniti gruppi di operai dell' indotto.