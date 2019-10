Scoperta serra coltivazione marijuana

(ANSA) - AULETTA (SALERNO), 25 OTT - Aveva realizzato due baracche su di un terreno dietro la propria abitazione ad Auletta (Salerno) impiantando una vera e propria serra per la coltivazione di cannabis indica e per l'essiccazione di piante e di infiorescenze di marijuana. Un uomo, incensurato, del posto di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per coltivazione illecita e detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato 171 piante di cannabis (di altezza compresa tra i 15 ed i 190 cm), circa mezzo chilogrammo di marijuana, oltre 63.000 semi di canapa indiana e tutto il materiale per la coltivazione che avrebbe prodotto sostanze stupefacenti per un giro di affari stimato a oltre 100.000 euro.