Parroco contro quotidiano, polemica

(ANSA) - NAPOLI, 24 OTT - Il Sindacato unitario giornalisti della Campania interviene nella polemica tra il quotidiano "Metropolis" ed il parroco della Basilica dell' Ave Gratia Plena di Torre Annunziata, che avrebbe annunciato - secondo quanto riferisce "Metropolis" - che inviterà i fedeli a non acquistare più il quotidiano. La polemica nasce da quanto riportato da "Metropolis" in occasione della processione per la Festa della Madonna della Neve, svoltasi il 22 Ottobre. "I colleghi - afferma il segretario del Sugc, Claudio Silvestri - hanno raccontato delle 'strane' soste del quadro della Vergine durante la processione. Soste che, però, sono state notate anche dalla polizia e sulle quale adesso è stata aperta un'inchiesta della Procura di Torre Annunziata". In passato le soste della Statua della Madonna erano avvenute, come forma di omaggio, davanti alle case di soggetti legati alla criminalità organizzata.