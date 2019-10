Tenta di uccidere moglie, arrestato

(ANSA) - SALERNO, 23 OTT - Tenta di uccidere la moglie strangolandola. E' accaduto a Buccino (Salerno) dove un 75enne del posto, al culmine di un litigio con la consorte 73enne, l'ha aggredita e, con un cavo elettrico stretto attorno al collo, ha cercato di soffocarla. Le urla dell'anziana hanno attirato immediatamente l'attenzione di uno dei nipoti della coppia dall'appartamento soprastante, il quale, avendo intuito cosa stesse succedendo, si è precipitato giù per le scale e ha allertato il 112.

Immediato l'intervento dei carabinieri che dopo aver bussato più di una volta e, non ricevendo risposta, hanno buttato giù la porta d'ingresso. All'ingresso hanno trovato l'anziano marito della signora che ai militari ha detto: "Arrestatemi pure. Tanto l'ho già ammazzata". La donna era a terra, immobile, con ancora il cavo elettrico attorno al collo. L'uomo ha cercato di buttarsi giù dal balcone, ma è stato bloccato ed ammanettato. I militari sono riusciti a rianimare la donna; per lei una prognosi di 30 giorni.