Tecnico Salisburgo "siamo senza paura"

(ANSA) NAPOLI, 22 OTT - "Siamo una squadra giovane e che gioca senza paura come abbiamo dimostrato contro il Liverpool. Domani dobbiamo essere coraggiosi contro il Napoli, non penso al pari ma ad acquisire un vantaggio in vista del ritorno". Così il tecnico del Salisburgo, Jesse Marsch, lancia la squadra alla vigilia della terza giornata del girone di Champions League. Marsch sottolinea che proprio il 4-3 subito contro il Liverpool servirà: "Abbiamo imparato dal quel match, ora siamo pronti per essere protagonisti in campo. Per me la cosa importante è la squadra che si trovi pronta ad affrontare queste sfide. La cosa importante per noi è difendere bene, pressare bene ed impedire gli attacchi sugli esterni del Napoli. Non sarà facile trasmettere tutto questo in campo, ma ci proveremo e siamo pronti. Sarà importante essere disciplinati in campo".