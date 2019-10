Cantieri e Tangenziale, caos traffico

(ANSA) - NAPOLI 22 OTt- Traffico in tilt in tutta la città questa mattina. Maxi ingorghi si sono avuti dal centro ai quartieri periferici. Ai lavori al manto stradale, ed ai cantieri aperti, con i restringimenti di Via Marina si è aggiunto il blocco sulla Tangenziale per i controlli alla statica del viadotto di Capodichino, che han spinto molti automobilisti ad attraversare la città dopo il caos di ieri.

Le auto sono rimaste in coda per molto ore. Ingorghi si sono susseguiti soprattutto intorno alla Stazione centrale. Nel quartiere Fuorigrotta è stato chiuso il sottopasso Claudio.