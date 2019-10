Con tre bus ed auto bloccano tre strade per furto a bancomat

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Hanno bloccato tre strade, con tre autobus e un'auto, ed hanno tentato un furto alla banca Unicredit di via Enrico de Nicola. E' accaduto ad Afragola (Napoli) questa notte alle 4 circa. I banditi hanno utilizzato un autocarro con braccio meccanico e hanno sradicato la parete in cui è inserito il bancomat ma il braccio si è rotto e si sono dati alla fuga a mani vuote.

La guardia giurata di servizio nella banca ha chiamato il 112, quindi sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione e della sezione Radiomobile di Casoria che stanno portando avanti le indagini. Il commando composto da almeno 5 persone, che per assicurarsi blocco delle strade e una via di fuga, aveva portato sul posto tre autobus, un camion gru ed un'auto puntava probabilmente alle casseforti che si trovano nel vano retrostante il bancomat dove il muro è stato completamente sradicato. A fermarli un incidente di percorso che ha costretto la banda alla fuga. Il grosso braccio meccanico si è spaccato in due.