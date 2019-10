Ancelotti,con Salisburgo è determinante

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - "Questo doppio confronto con il Salisburgo sarà determinante per la qualificazione, per questo voglio vedere qualità e personalità". Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida sul campo del Salisburgo nel girone E di Champions League, guidato dagli azzurri a 4 punti, seguiti dagli austriaci a 3. "Il Salisburgo - ha detto Ancelotti - ha mostrato di poter lottare per la qualificazione ma se giochiamo al meglio possiamo vincere domani".