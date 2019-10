Atletica: domenica al via la 10 km "San Giovanni corre"

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - Sarà una giornata all'insegna della sana competizione, dell'amicizia e del fare comunità la prima edizione della "San Giovanni corre per non essere dimenticata", gara podistica sulla distanza dei 10 km organizzata dall'ASD Podistica "Il Laghetto".

L'iniziativa nasce sotto l'egida della FIDAL Campania e con il patrocinio del Comune di Napoli. La partenza dal cuore di San Giovanni a Teduccio è alle 8.30 di domenica 27 ottobre 2019. La presentazione della manifestazione è in programma domani, (ore 11), presso la Sala 'Pignatiello' del Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo, alla presenza dell'Assessore allo Sport Ciro Borriello. All'incontro interverranno il Presidente dell'ASD Podistica "Il Laghetto", Aniello Esposito, lo speaker di eventi sportivi Carlo Cantales e il rappresentante ASICS Campania, Vittoriano Neri. L’evento agonistico, fortemente voluto dal Direttivo del sodalizio guidato dal Presidente Esposito e dallo storico tandem dirigenziale Gennaro Onza-Enrico Scarpone, colorerà le strade della Sesta Municipalità di Napoli su un tracciato scorrevole e privo di particolari asperità, così da consentire a tutti gli atleti il raggiungimento di ottime prestazioni cronometriche. Un percorso che, dallo start di via Atripaldi, condurrà i runners al traguardo del Parco “Massimo Troisi” di Taverna del Ferro, lì dove è la casa di una società, l'ASD "Il Laghetto", che attraverso l’organizzazione di questa gara si conferma costante riferimento di aggregazione sociale sul territorio, oltre che team di spicco del podismo regionale.(ANSA).