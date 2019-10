Pistola e droga sequestrate ad Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Una pistola e 200 grammi di marijuana sono state sequestrati dai Carabinieri ad Afragola (Napoli),nel corso di un' operazione di controllo nel Rione Salicelle.

Perquisendo un sottoscala dell' isolato 22 i militari della stazione di Afragola e della Compagnia di Napoli hanno trovato quasi 130 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.

In una scatola di cartone era custodita una pistola a canne sovrapposte calibro 12x50 SAPL e 10 cartucce marca "Cheddite" calibro 12.

L'arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue.