In auto armati, arrestati dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - Armati con una pistola calibro 9x21 si aggiravano nel centro di Frattamaggiore (Napoli) a bordo di un' auto.

All' arrivo di una pattuglia dei Carabinieri sono fuggiti, ma sono stati bloccati ed arrestati.

Domenico Crispino, 28 anni, di Frattamaggiore, e Giuseppe Crostofaro, 26, di Frattaminore, già denunciati in passato, sono stati perquisiti dai militari.

Crispino aveva con se una pistola "Browning" calibro 9x21 con 13 proiettili. L' arma, che aveva la matricola cancellata, è risultata rubata il 31 gennaio a Frattamaggiore.

I due sono stati trasferiti in carcere.