Assicurazioni: rischi,servizi innovativi

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - "É un'iniziativa per promuovere la sensibilizzazione della cultura assicurativa con riferimento al Sud; tra le molteplici 'determinanti' del differenziale tra le diverse aree della spesa assicurativa rispetto al Pil, infatti, la componente culturale si configura prevalente. Per questo - spiega Antonio Coviello, ricercatore Iriss Cnr e responsabile scientifico del progetto in assicurazioni e risk management - presenteremo il contributo alla diffusione delle conoscenze realizzato dall'Iriss-Cnr (diretto da Alfonso Morvillo), anche in collaborazione con l'Università Parthenope". L'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Cnr al fine di dare impulso alla diffusione della cultura assicurativa e della ricerca ha organizzato a Napoli, insieme con la Parthenope, Dipartimento di studi aziendali e quantitativi, un workshop sull'Educazione Assicurativa - Innovazione dei servizi assicurativi nella gestione dei rischi - il 25 ottobre, alle 9,30 nel Polo umanistico Cnr in via Guglielmo Sanfelice, 8.