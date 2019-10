Rifiuti:De Luca,deluso chi ha "secciato"

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Sui rifiuti "non abbiamo potuto dare soddisfazione a quelli che continuavano a 'secciare'". Lo ha detto con ironia il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando della riapertura del termovalorizzatore di Acerra. Il termovalorizzatore è stato fermo per un periodo al fine di consentire la programma manutenzione. Ora ha ripreso a funzionare a pieno regime accogliendo quei rifiuti non riciclabili che vengono dagli Stir della Campania. De Luca ha detto che "al più presto si svuoteranno i siti temporanei di stoccaggio" dove sono stati depositati i rifiuti che erano destinati all'impianto di Acerra. "Noi siamo abituati a mantenere gli impegni con i cittadini", ha concluso De Luca.