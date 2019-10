Periti pm, scarti Eternit in discariche

(ANSA) - NAPOLI, 18 OTT - Gli scarti dello stabilimento Eternit di Bagnoli, negli anni '70, finivano nelle comuni discariche napoletane. Lo hanno sostenuto oggi i consulenti dell'accusa, nel processo in corso a Napoli, alla seconda sezione della Corte d'assise. A parlarne è Emanuele Lauria, ex ispettore del lavoro, che ha firmato la consulenza chiesta dalla Procura di Napoli con Angelo Salerno. "Prima del 1974 - dichiara il testimone durante il controesame - gli scarti dello stabilimento di Bagnoli venivano avviati in una pubblica discarica, essendo la classificazione dei rifiuti il frutto della legislazione degli anni '80". Il duro confronto tra i periti della Procura e l'avvocato Astolfo Di Amato, legale dell'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny (accusato dell'omicidio volontario di otto persone), ha tenuto banco durante l'udienza di oggi e ha affrontato anche questioni relative alla sicurezza degli impianti e dei livelli di sindacalizzazione.