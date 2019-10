"Mertens e Calljon? Vogliamo tenerli"

(ANSA) NAPOLI, 18 OTT - "La società ha fatto un'offerta per il rinnovo a Mertens e Callejon, dimostrando la volontà di tenerli. Poi quando si fa un'offerta si dice sì o no, sta a loro valutare e prendere la decisione appropriata e giusta per loro".

Lo ha detto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti sui rinnovi di contratto dei due giocatori e le dichiarazioni di De Laurentiis sull'impossibilità di fare concorrenza a offerte dalla Cina. "Si parla di rinnovo da molto - ha aggiunto - ma il rendimento dei due è stato ottimo in questo periodo, quindi non li condiziona". (ANSA)