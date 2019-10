Capua Festival, Noa al teatro Ricciardi

Al Teatro Ricciardi Noa inaugura l'anteprima del Capua Festival domenica 20 ottobre alle ore 20,30 insieme al suo storico collaboratore Gil Dor, stimato musicista e co-fondatore della RimonSchool of Music. Il concerto speciale diretto dalla cantautrice, poetessa e compositrice percussionista israeliana riprende 11 brani strumentali di Johann Sebastian Bach e li arricchisce con sue parole e testi in inglese ed ebraico. L’artista - cresciuta sotto la guida di Pat Metheny e Quincy Jones condividendo il palco con leggende come Stevie Wonder, Andrea Bocelli e Sting - ha pubblicato 15 album, l'ultimo uscito lo scorso marzo dal titolo "Letters to Bach". Il teatro storico di Capua e il direttore responsabile Gianmaria Modugno sono lieti di accogliere il suono limpido e caldo “della voce della pace” che si unisce alla genialità raffinata degli archi del Solis String Quartet, un omaggio al famoso compositore tedesco e alla grande canzone partenopea.